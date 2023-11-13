Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 44 ilde ev ve iş yeri yapımına uygun arsa satacak. Açık artırma yoluyla satılacak arsalar KDV’den muaf olacak.

Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 ilde 600'den fazla arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İş ve konut alanlarına uygun olan arsalar için 21-23 Kasım tarihleri arasında müzayede düzenlenecek. Ödeme konusunda katılımcılara avantajlar da sunuluyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, toplam 44 ilde belirlediği 622 muhtelif arsayı açık artırmayla satma kararı aldı.

600'den fazla arsa yüzde 25 peşin, 24 ay vade ve KDV'den muaf imkanlarıyla satışa çıkartılacak. O illerin başında İstanbul, Çanakkale, Antalya, Mardin ve Kocaeli geliyor.

Farklı metrekarelerdeki arsalar, iş ve konut alanları için de uygun.

Kampanyada peşin ödeme için de avantaj var. Arsayı peşin olarak satın almak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.

21-23 Kasım tarihleri arasında arsalar için açık arttırma yapılabilecek. Arsalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.

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