Bakanlık açıkladı. 1 suç örgütü daha çökertildi

Bakan Yerlikaya uzun süredir Organize Suç Örgütlerinin çökertilmesi için devam eden Mahzen operasyonlarının bir yenisinin daha yapıldığını açıkladı. Yapılan son Mahzen operasyonu Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma ekipleri tarafından yapıldı.

Yapılan operasyon sonucunda İsmail Yavuz’un elebaşılığını yaptığı bir organize suç örgütü daha çökertildi. Ayrıca 8 şüpheli şahısta bu operasyon sonucunda yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin silah ile tehdit, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu üretimi ve satışı ve borçlandırma yolu ile alıkoyma suçlarını işledikleri tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada bu operasyonlar sonucunda av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çok sayıda cep telefonunun ele geçirildiği bilgide aktarıldı.