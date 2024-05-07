Bakanlık açıkladı. 54 ilin ihracatı ocak-nisan döneminde arttı

Ticaret Bakanlığı ilk dört aylık ihracat verilerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre Nisan 2024'te ihracatı 19 milyor 271 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise ihracat miktarı yüzde 2,7 artışla 82 milyar 873 milyon dolara çıkış yaptı.

İstanbul nisan ayında 4 milyar 75 milyon dolarlık dış satımla en fazla ihracat yapan ilk oldu. Ancak, İstanbul geçen yıla göre ihracatta yüzde 6,6'lık düşüş yaşadı. İstanbul'un ardından Kocaeli 2 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, 1 milyar 843 milyon dolarlık ihrcatla İzmir ücüncü sırada yer buldu.

Kocaeli'nin ihracatında ilk sırayı motorlu kara taşıtları 760 milyon 680 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 554 milyon 332 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'un ihracatında, 340 milyon 313 bin dolarla İngiltere birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Kocaeli ise en fazla ihracatını 175 milyon 891 bin dolarlık rakamla Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'yı İngiltere ve Amerika takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke ise Romanya oldu. Romanya'ya 211 milyon 176 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeyi 165 milyon 772 bin dolarla Almanya ve 118 milyon 99 bin dolarla ABD izledi.

İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN İL HATAY

Hatay nisan ayında 497 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yüzde 78'lik bir artış gösterdi. Hatay böylece ihracatını en fazla artıran şehir oldu.