Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş karar

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta konuk edecek olan Galatasaray beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-Kırmızılı camia heyecanla karşılaşmanın başlamasını beklerken, teknik direktör Okan Buruk, Florya'da oyuncularıyla flaş bir toplantı yaptı.

Stada gitmeden önce son maç toplantısında konuşan başarılı hoca, 'rehavet' uyarısında bulundu. 6 puanlık farkın büyük avantaj olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Ancak bu durum bizim ciddiyetimizi asla bozmamalı. Taraftarımız bizden şampiyonluğun yanı sıra bir derbi galibiyeti bekliyor. Stadı dolduracak taraftarımıza güzel futbol ve görkemli bir galibiyet izletelim. Sizlere güvenim sonsuz. Yine hepimizi gururlandıracak bir sonuca imza atacağınıza inanıyorum. Gereksiz gerginlikten kaçının. Rakip bizi her fırsatta provoke etmek isteyecektir. Onların bu tuzağına düşmeyelim. İşimize konsantre olalım, hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşıp hep birlikte eğlenelim" şeklinde konuştu.