Bursaspor yapamadı

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıya sadece 23 üye katıldı ve genel kurul, çoğunluk şartı aranmadan 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te aynı yerde yapılacak. Enes Çelik, başkanlık için tek aday olarak kongreye katılacak.

Toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamadığını belirten Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, 26 Mayıs'ta yapılacak kongreye tüm üyeleri davet etti.

Sakder, "Bugün yapılan toplantı sadece bir prosedürdü.

26'sında gerçekleştireceğimiz kongremize, başvuru gününde olduğu gibi, özellikle protokolümüz başta olmak üzere tüm Bursasporluları ve üyelerimizi bekliyoruz. Şölen gibi bir kongre yapmak istiyoruz.

Bugün buraya gelen tüm üyelere teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca şampiyon U17 takımımızı tebrik ediyorum, onlar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.