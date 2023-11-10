Bakanlık açıkladı. Çiftçilerin hesaplarına bugün yatırılıyor

Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakanlık açıkladı. Çiftçilerin hesaplarına bugün yatırılıyor

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

170 milyon 548 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.

destek555.jpg

İlgili Haberler
Anıtkabir’de yine aynı saygısızlık. Erdoğan alkışlandı ıslıklar çalındı
Erdoğan'ın bir zamanlar en yakınındaki hukukçudan zehir zemberek Yargıtay mektubu
İsviçreli ünlü banka doların kaç lira olacağını açıkladı. Kimse inanamadı
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL Spor
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL
İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi Gündem
İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi
Ormanda yanmış erkek cesedi bulundu. Ayak izlerinin kalıbı çıkarıldı Gündem
Ormanda yanmış erkek cesedi bulundu. Ayak izlerinin kalıbı çıkarıldı
Lüks restorant'ta kurtlu dondurma servisi. Alırken bir değil iki kere düşünün Gündem
Lüks restorant'ta kurtlu dondurma servisi. Alırken bir değil iki kere düşünün
Ayılar bahçe duvarından atladı Gündem
Ayılar bahçe duvarından atladı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı Gündem
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
Demans yapan ilaçlar ortaya çıktı Sağlık
Demans yapan ilaçlar ortaya çıktı