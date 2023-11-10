Bakanlık açıkladı. Çiftçilerin hesaplarına bugün yatırılıyor

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.
170 milyon 548 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.
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Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.
170 milyon 548 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.