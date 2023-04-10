Emekliler dikkat ödemeler başlıyor

YENİÇAĞI/ Erhan SONGÜR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SSK emeklileri 14-16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 19 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ DE YATACAK

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’ndan önce alabilecekler.

21, 22, 23 Nisan tarihlerine rastlayan 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve gelir/aylık ödeme günleri şöyle:

1) (a) (SSK) bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023/Nisan ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14/04/2023,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15/04/2023,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16/04/2023.

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir ve aylık alanların 2023/Nisan ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17/04/2023,

-Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18/04/2023.

3) 4 (c) (EMEKLI SANDIĞI) kapsamında aylık alanların 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19/04/2023 tarihinde ödenecek.