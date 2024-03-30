Bakanlık açıkladı. Hesaplara 142,6 Milyon lira yatırıldı

Tarım Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıkladı. Çiftçilere destek ödemeleriyle ilgili bilgiler verildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Toplam 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminat desteği 90 milyon 346 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 milyon 128 bin lira ve damızlık ana arı desteği 108 bin lira oldu.

Paylaşımda hayırlı bereketli olsun ifadesi kullanıldı