Bakanlık açıkladı: Kanalizasyonlarda çocuk felci virüsü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakanlık açıkladı: Kanalizasyonlarda çocuk felci virüsü bulundu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki kanalizasyonlarda yapılan testlerde çocuk felcine sebep olan ‘poliovirüs’ tespit edildiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün akşam bir açıklama yaparak kanalizasyonlarda hastalık tespit edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında altyapının tahrip edilmesi sonucu yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplarında ve nüfusun bulunduğu yerlerdeki atık su birikintileri ve kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan poliovirüsün varlığının yeni bir sağlık felaketine yol açabileceği konusunda uyarı yapıldı.

SALGIN HASTALIK ALARMI

Bakanlık, yoğun saldırıların yol açtığı su kıtlığı, kanalizasyon kanallarının tahrip olması, tonlarca çöpün birikmesi ve hijyen ürünlerine erişimin son derece düşük olması sebebiyle Gazze’de çeşitli salgın hastalıkların yayılması için uygun bir ortam oluştuğuna değindi.

"GERÇEK BİR SAĞLIK FELAKETİNİN HABERCİSİDİR"

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında “Kanalizasyonda çocuk felcine neden olan virüsün tespit edilmesi, gerçek bir sağlık felaketinin habercisidir ve binlerce sakini çocuk felcine yakalanma riskine maruz bırakır” ifadeleri kullanıldı.

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