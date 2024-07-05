Bakanlık duyurdu: 400 bin TL'lik yeni destek paketi geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık duyurdu: 400 bin TL'lik yeni destek paketi geliyor

Ticaret Bakanlığı, kooperatifler için büyük bir destek paketini hayata geçiriyor. Düzenlenen yeni hibe destek paketi kapsamında, farklı ücretlerde destek sağlanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Bolat'ın ifadelerine göre, Ticaret Bakanlığı, kooperatiflere yönelik finansal desteklerini projelerin niteliğine göre sürdürmekte kararlı.

Bu desteklerin, kooperatiflerin gelişimine katkı sağlaması ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu programla kooperatifçiliğin önemini vurgulayarak, sürdürülebilir ekonomik modellerin teşvik edilmesine yönelik adımlar atmaktadır.

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YENİ HİBE DESTEKLERİ BELLİ OLDU

Ticaret Bakanı Bolat, kooperatiflere yönelik hibe programının yeni dönem başvurularının açıldığını duyurdu. Bakanlık, kooperatiflerin mal ve hizmet alımları ile nitelikli personel istihdamı için ciddi miktarda hibe desteği sağlayacak. Mal alımı için 400.000 lira, hizmet alımı için 60.000 lira, bir nitelikli personel için yıllık 204.000 lira ve iki personel için toplam 408.000 lira hibe desteği verilecek. Bakan Bolat, bu desteklerin kooperatiflerin gelişimine katkı sağlayacağını ve ticaret hacmini genişleteceğini vurguladı. Hibe programına başvurular, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ilgili Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek.

Bakan Bolat söz konusu paylaşımında duyuruyu şöyle aktardı:

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