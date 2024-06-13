Bakanlık duyurdu. Cezası belli oldu bayramda bunu yapan yandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık duyurdu. Cezası belli oldu bayramda bunu yapan yandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurban kesecek kişileri ilgilendiren önemli karar duyuruldu.

Bakanlık, umuma açık olan alanlarda kurban kesenlere sıkı para cezası tedbirlerinin getirildiğini açıkladı. Kurban Bayramı süresince, kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önlemek amacıyla yeni önlemler alındı. Bakanlık, özellikle yasak alanlarda kurban kesenler ve atıklarını çevreye bırakanlar için 4 bin 810 lira ceza uygulayacak.

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REKOR CEZA KESİLECEK

Kurban kesim yerlerinde de söz konusu yasaklara aykırı davranan tesislere kesilecek olan para cezası belli oldu. Kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere yönelik cezalar belirlendi.

Buna göre, toplu kesimler için 464 bin 585 lira ceza uygulanacak. Konutlarda bu tür faaliyetler gerçekleştirilmesi durumunda ise ceza miktarı 11 bin 540 lira olarak belirlendi.

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ŞARTLAR AÇIKLANDI

Kurban kesimi sonucu ortaya çıkan atıkların, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara yerleştirilmesi gerektiği belirtildi. Torbalar, içlerine konulan atıkların hacminin üçte ikisini aşmayacak şekilde doldurulacak ve ağzı sıkıca kapatılarak bağlanacak. Bu şekilde paketlenen torbalar, Kurban Bayramı boyunca düzenli temizlik hizmetleri sunan belediye ekiplerine teslim edilecek.

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Bu uygulama ile hem çevre kirliliği önlenmeye çalışılacak hem de toplum sağlığı korunacaktır. Ayrıca, hayvan pazarlarında ve geçici kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram sonuna kadar hizmet verecek olan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu ile Kurban Hizmetleri Komisyonu üyeleri ve kolluk kuvvetleri tarafından sürekli olarak denetlenecekler.

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