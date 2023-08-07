Bakanlık genelge ile duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan altın üretimine sınırlama

Genelge yayımlandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bakanlığın sitesinde yayımlanan genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

Basılı kıymetli madenler nasıl olacak?

Genelgede, basılı kıymetli madenlerin yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebileceği belirtildi. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenleme neydi?

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı “0,5” gram olarak belirlenmişti. Bu sınırın yükseltilmesinin piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.