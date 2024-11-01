Bakanlık hile yapan yeni firmaları açıkladı. Bu gıdaları evinize sokmayın!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık hile yapan yeni firmaları açıkladı. Bu gıdaları evinize sokmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı. Firmaların; suçuk, peynir, kırmızı et ve sızma zeytinyağ ürünlerinde gıda sahtekarlıkları göze çarptı.

Tarım Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınladığı gıda sahtekarları listesinde Antalya, Aydın, Gaziantep ve Elazığ'ın ağırlıkta olduğu tespit edildi.

Daha önce yayınlanan listelerde en çok hile yapılan ürünler arasında kırmızı et, zeytin yağı, lahmacun, dana köfte gibi ürünler olmuştu. Kırmızı ete at ve eşek eti, lahmacuna taşlık, dana köfteye tavuk eti, zeytinyağına ise tohum yağları karıştırılmıştı.

YENİ LİSTE YAYINLANDI

Bugünkü listede de tereyağı, zeytinyağı, sumak, kırmızı et ve peynir ürünlerinin olduğu görüldü. Gıda sahtekarları pide harcının içine 'kalp', dana kıymanın içine 'kanatlı et', kıymalı böreğin içine 'taşlık' koydukları ortaya çıktı.

İşte yeni sahte gıdalar...

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