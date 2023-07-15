Bakanlık İstanbul’da tepe satacak. Sonunda bu da oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’da tepe satacak. Tuzla’daki arazi için 360 milyon 145 bin lira bedel belirlendi.

Bakanlık İstanbul’da tepe satacak. Sonunda bu da oldu

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

AKP iktidarının Meclis gündemine getirdiği ek bütçe paketi ile getirilen KDV zamları ve ek MTV ile birlikte birçok ürünün fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Söz konusu ek bütçe paketi kasada para kalmadığının göstergesi oldu. Ayrıca belediyeler de borçlarına karşılık ellerindeki arazileri satışa çıkarıyor.

BAKANLIK İSTANBUL’DA TEPE SATACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın duyurduğu arazi satışlarındaki İstanbul ayrıntısı dikkat çekti. Bakanlığın İstanbul’da tepe sattığı ortaya çıktı.

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Bakanlığın internet sitesinden yaptığı duyuru ile Türkiye genelinde bulunan 670 parça araziyi tek kalemde satışa çıkardı. Türkiye’nin tatil beldeleri Marmaris, Çeşme gibi yerlerdeki arazilerin de yer aldığı satış listesindeki en pahalı arazi İstanbul Tuzla’da.

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360 MİLYON LİRA BEDEL BELİRLENDİ

Tuzla Akfırat’ta bulunan 90 bin 36 metrekarelik arazi küçük bir tepeyi kapsıyor. Kuzey
Marmara Otoyolu’nun hemen güneyinde yer alan tepecik şeklindeki arazi için Bakanlık, 360 milyon 145 bin TL muhammen bedel belirledi. İhalesi 24 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

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Bakanlık İzmir Çeşme’deki arazi için yaklaşık 142 milyon TL, Adana Çukurova’daki arazi için yaklaşık 126 milyon TL ve Muğla Marmaris’teki arazi için de yaklaşık 113 milyon TL muhammen bedel belirledi.

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