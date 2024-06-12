Bakanlık Kanal İstanbul güzergahında iki arsayı satışa çıkardı. Mahkeme imar planını iptal etmişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Arnavutköy’ün Haraççı Mahallesi’nde bulunan iki taşınmazı satışa çıkardı. 5969 ada 9 parsel ve 6006 ada 1 parseldeki taşınmazların toplam yüzölçümü 374.89.

İmar durumu konut alanı olarak belirtilen taşınmazlar için 2 milyon 922 bin 800 TL ve 4 milyon 575 bin TL muhammen bedel isteniyor. Haraççı Mahallesi’ndeki arsalar için de 9 milyon 607 bin 540 TL’lik muhammen bedel istenmişti.

İMAR PLANINI İPTAL ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kanal İstanbul projesinin imar planı hakkında açılan dava, geçtiğimiz aylarda karara bağlandı ve mahkeme, bakanlığın işleminin hukuka uygun olmadığına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin olarak “Bu karar, Kanal İstanbul projesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir” açıklamasında bulunmuştu.