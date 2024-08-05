'Bakanlık Yardımı' vaadi ile dolandırmışlardı. 26 ilde operasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Bakanlık Yardımı' vaadi ile dolandırmışlardı. 26 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 26 ilde nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçları ve yasa dışı bahis suçlarından dolayı düzenlenen Siberağ-4 operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya siber dolandırıcılara yönelik yapılan Siberağ-4 operasyonunun detaylarının sosyal medya hesabından paylaştı. 26 ilde düzenlenen Nitelikli Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik Jandarma tarafından operasyon yapıldı.

Sosyal medya hesaplarından bakanlık yardımı kolay ehliyet alımı ucuza tatil vaatleri ile vatandaşları dolandıran, kredi kart bilgilerini toplayarak alışveriş yapan, yasa dışı bahis reklamı yapan ve para karşılığında kişisel bilgileri satan şahıslar yakalandı.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bilgisayar, sahte ehliyet ele geçirildi.

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