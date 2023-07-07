Bakanlıklardan fazla bütçesi olan Diyanet'ten yeni evleneceklere "tasarruf" tavsiyesi

Art arda gelen zamlar sonrasında Diyanet, "fazla harcama yapmayın" diyerek yeni evleneceklere yol gösterdi.

Bakanlıklardan fazla bütçesi olan Diyanet'ten yeni evleneceklere "tasarruf" tavsiyesi

KDV ve bazı harçlara getirilen zammın ardından asgari ücret, emekli aylığı ve diğer maaş artışları daha vatandaşın cebine girmeden eridi. Türk lirası da dövize karşı direnemeyince pahalılık, vatandaşın dört bir yanını sardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın ekonomiye yenilmemesi için destek vereceğini açıklasa da açıklanan desteklerde gün geçtikçe eridi. Erdoğan'ın seçim döneminde yeni evleneceklere müjde olarak duyurduğu 150 bin TL'lik kredi, geçtiğimiz günlerde hesaplan minimum 400 bin TL'lik düğün maliyetine kısa sürede yenildi.

Son yapılan zamlarla düğün gibi toplu harcamaların yapıldığı organizasyonlarda maliyet daha da artarken Diyanet cuma hutbesinde yeni evleneceklere yol gösterdi.

"FAZLA HARCAMA YAPAMAYIN"

Arka arkaya zam haberlerinin geldiği bugünlerde Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesinde evlilik teması işlendi.

Cuma hutbesinde “En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır" hadisene yer veren Diyanet, "Günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya sokmaktadır" dedi.

Hutbede, evliliğin sade olması gerektiği belirtilirken evlilik için fazla harcamama yapılmaması tavsiye edildi.

İşte diyanetin o hutbesindeki ifadeler:

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyuruyor: “En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır.”[2]

Aziz Müminler!
Cenabıhakk’ın emirlerinden, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sas)’in sünnetlerinden birisi de evliliktir. Zira Allah Resûlü (sas) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: .اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir.”[3] Evlilik, hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik, külfet değil berekettir; meşakkat değil rahmettir. Evlilik, sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır evlilik.

Kıymetli Müslümanlar!
Evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki, günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri, huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi, maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler, ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanabilmektedir.

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