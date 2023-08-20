Bakanlıktan çocuk fotoğrafı paylaşımı için kritik uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ebeveynleri internetteki paylaşımları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, dijital ortamda çocukların ayrıntılı görsellerinin paylaşılmasının kötü niyetli kişilerce istismar amacıyla kullanılabileceği ifade etti.

Bakanlıktan çocuk fotoğrafı paylaşımı için kritik uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceği belirtilerek, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukları dijital ortamlardaki riskli içeriklerden korumak amacıyla çalışmalar yürütüldüğü, bu doğrultuda çocukların dijital risklerden korunması ve mahremiyet bilincinin kazandırılması amacıyla "Dijital Risklerden Korunma Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimi" verildiği bildirildi.

Açıklamada bu kapsamda, bugüne kadar bakanlığa bağlı kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 15 bin 329'u personel, 20 bin 221'i veli olmak üzere toplam 35 bin 550 kişiye "Dijital Risklerden Korunma Eğitimi", 142 bin 601 kişiye ise "Mahremiyet Eğitimi" verildiği belirtildi.

"Dijital Risklerden Korunma Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimi"nin yanı sıra ailelerin çocuklarını dijital dünyanın kötülüklerinden koruması için tavsiyelerde de bulunulan açıklamada, çocukların dijital platformlarda kişisel bilgilerinin ve detaylı görsellerinin paylaşılmasının riskler barındırdığına işaret edildi.

"İSTİSMAR AMACIYLA KULLANILABİLİR"

Açıklamada, çocukların kişisel bilgilerini ellerinde bulunduran bazı kötü niyetli kullanıcıların çocuklara daha kolay ulaşabileceği, bu kullanıcıların ellerindeki fotoğraf ve video gibi görsellerle çocukları istismar edebilecekleri anlatıldı.

İnternetin uygunsuz kullanımının neden olacağı sorunlar konusunda öncelikle ebeveynlerin bilinçli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, çocukların internet kullanımında engelleyici ve yasaklayıcı tedbirler yerine bilinçlendirici, rehberlik edici ve iyi örneklerin teşvik edildiği bir tavır takınılmasının önemi vurgulandı.

GÖRÜNTÜLEMELER DENETLENMELİ

Herkese açık paylaşılan özel fotoğrafların kimler tarafından ve hangi amaçla kullanılacağının kontrol edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Paylaşımların kimler tarafından görüntüleneceği mutlaka denetlenmelidir. Çocukların kişisel bilgileri, iletişim bilgileri gibi çocuklara fiziken ya da sosyal medya aracılığı ile ulaşılabilmesini mümkün kılacak hiçbir bilgi sosyal medyada paylaşılmamalıdır. Bunun yanında çocukların büyüdüklerinde rencide olacağı anları içeren videoların paylaşılması da doğru değildir." uyarısında bulunuldu.

"ÇOCUKLAR ORTAK KULLANIM ALANLARINA GİRMELİ"

Çocukların dijital ortamda rahatsız edici bir durumla karşılaştıklarında ya da tanımadıkları kişilerden rahatsız edici bir mesaj aldıklarında onlara cevap vermemesi, bu durumu ailesi ya da güvendiği bir yetişkinle paylaşmaktan çekinmemesi konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğun internetle tanıştığı ilk dönemlerde, sanal mecralara ailenin ortak kullanım alanlarında girmesi sağlanmalı ve çocuklar sanal ortamda uzun süre tek başlarına bırakılmamalıdır. Çocuğun gerçek hayatta arkadaş olmadığı ve tanımadığı kişilerle temas etmesi engellenmeli, çocuk açısından riskli görülen profillerle iletişiminin önüne geçilmelidir. Birçok internet sayfası ve sosyal medya platformu rahatsız edici kişileri şikayet etme ve engelleme imkanı sunmaktadır. Bunun nasıl yapılacağı çocuğa mutlaka öğretilmelidir. Bunun yanı sıra 0-3 yaş dönemi, çocukların gelişimleri için oldukça kritik bir dönemdir. Bu süre içerisinde ekrana maruz kalmak çocukların henüz yeni oluşmakta olan beyin gelişimini, öğrenme ve zihinsel süreçlerinin gelişimini, sosyal gelişimlerini ve dikkat geliştirme becerilerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle çocuklar 3 yaşına kadar ekrana maruz bırakılmamalıdır. Mobil cihazlar, çocuklar için bir oyuncak ya da ödül olarak görülmemelidir. Özellikle bu yaş çocuklarının pasif bir konumda ekran karşısında oturtmasından ziyade aktif katılımcı oldukları ve hayal dünyalarını ortaya koyabildikleri oyunlara teşvik edilmesi çok daha önemlidir."

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