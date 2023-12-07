Bakanlıktan 'doğalgaz desteği' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Bakanlıktan 'doğalgaz desteği' açıklaması

Bakanlık, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

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