Bakanlıktan Pakistan-Hindistan gerilimine dair açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlıktan Pakistan-Hindistan gerilimine dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz" dedi.

Dün gece saatlerinde Hindistan, Pakistan'a bir süredir devam eden gerilim üzerine saldırı başlattı.

Pakistan da top atışları ile karşılık verdi.

Gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık kaynakları saldırıyı kınayarak şunları kaydetti:

"Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.

Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz.

Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz."

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