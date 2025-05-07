Nükleer güçler birbirine girdi! Gerilim sıcak çatışmaya dönüştü

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Altı bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı. Hindistan hükümetinden de "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi" açıklaması geldi.

SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan ordusunun sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 26 sivilin hayatını kaybettiğini, 46'sının yaralandığını açıkladı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Pakistan ordusunun Keşmir'in Hint kontrolündeki bölgesine saldırısında yedi Hindistanlı sivil öldü, 35 kişi de yaralandı.



Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Saldırıların ardından Pakistan'ın Pencap eyaletinde acil durum ilan edildi.

ASKERİ TESİSLER HEDEF ALINMADI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.



Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlediğini belirtti. Chaudhry, saldırıda bir caminin hedef alındığını aktardı.

Chaudhry, saldırılarda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI ASİF: HİNDİSTAN'IN SALDIRILARI KORKAKÇA



Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça" şeklinde niteleyerek kınadı.



Saldırıların sivil bölgelere düzenlendiğini belirten Asif, "Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar." ifadelerini kullandı.



Dawn'ın haberine göre, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan ordusunun Hindistan'a ait 2 uçağı düşürdüğü bilgisini doğrulayarak, "Şu anda Hindistan'ın saldırganlığına karşılık veriyoruz." dedi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz." ifadelerini kullandı.