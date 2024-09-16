Bakanlıktan ‘Sahte işlemler’ uyarısı: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü isimleri kullanılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin adını kullanarak elektronik ortamda menfaat sağlama amaçlı sahte işlemler yapıldığı konusunda uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür sahte işlemlerle ilgili duyum alındığı belirtildi. Bakanlık, tüm işlemlerinin elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, bu tür işlemlerle ilgili hukuki takibatların yapılacağı kaydedildi.