Bakanlıktan Turabi'ye şok! Şarkısına erişim engeli talebi

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakanlıktan Turabi'ye şok! Şarkısına erişim engeli talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

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Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

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