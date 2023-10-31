Bakasetas'dan Trabzonsporluları yıkan haber. Yönetime iletti

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas krizi büyüyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bakasetas'ın yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ileri sürüldü.
30 yaşındaki oyuncunun Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesine rağmen fikrini değiştirmediği belirtildi.
Bakasetas’ın kısa süre önce menajeri aracılığıyla Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyeceğini yönetime bildirdiği de öğrenildi.
Bakasetas Trabzonspor'a 2020 yılında Alanyaspor'dan transfer edilmişti. Yunan futbolcu 2021-2022 şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.