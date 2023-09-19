Bakımdan aldı, 5 kilometre sonra alev alev yandı

İstanbul Beylikdüzü’nde otomobilini bakımdan alan Alparslan Altınoğluk'un D-100 karayolunda ilerlerken aracı yanmaya başladı. Altınoğluk, "Partikül filtresini temizlettim 5 kilometre geldikten sonra aracım bu şekilde alttan patlamalar oldu" dedi.

KAYNAK: DHA
Bakımdan aldı, 5 kilometre sonra alev alev yandı

Olay, Beylikdüzü D-100 Büyükçekmece istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilini bakıma götüren Alparslan Altınoğluk, aracın partikül filtresini değiştirdikten sonra yola çıktı. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra D-100 karayolunda araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı. Altınoğlu yangın tüpünü alarak araçtan inerek müdahale etse de alevler bir anda büyüdü.

Çevredekiler otomobilin yandığını görünce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler alevleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı

Yanan otomobilin sahibi Alparslan Altınoğluk "Partikül filtresini temizlettim 5 kilometre geldikten sonra aracım bu şekilde alttan patlamalar oldu. Patlamadan sonra alev aldı, yangın tüpünü aldım çıktım dışarı söndürmeye çalıştım ama maalesef gördüğünüz durumda araç" dedi.

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