Bakımdan çıkan araç seyir halinde alev alev yandı

Kaynak: İHA
Bakımdan çıkan araç seyir halinde alev alev yandı
Muğla’nın meydana gelen otomobil yangını çevredeki vatandaşları korkuttu. İddiaya göre yanan otomobilin yarım saat önce bakımdan çıktığı bilgisi edinildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı civarında seyir halindeki araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden araç sürücüsü olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ve valilik personelinin yardımı ile otomobilde çıkan yangın söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yanan aracın yarım saat önce bakımdan alındığı bilgisi edinildi. Çıkan yangının bagaj kısmındaki elektrik aksamından çıktığı tespit edilirken ekipler yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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