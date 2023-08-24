Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat

Alında ve yanaklarda oluşan sivilcelerin sedef hastalığının habercisi olduğu ortaya çıktı.

Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat

Editör: Abdullah Keleş

Son yıllarda yapılan araştırmalar, cilt sorunları ile bağırsak sağlığı arasındaki bağlantıyı daha net bir şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

Özellikle sivilce gibi cilt sorunlarının bağırsak sağlığının kötü olduğunun bir işareti olabileceğinin altı çizildi.

SEDEF HASTALIĞININ BELİRTİSİ OLABİLİR

Cilt hücrelerinin biriktiği ve daha sonra kaşıntılı ve kuru lekeler oluşturduğu bir durum olduğu biliniyor.

Sedef hastalığı stresle bağlantılı olabilir ancak aynı zamanda bağırsak dengesizliğiyle de bağlantılıdır.

Sedef hastalığı ile inflamatuar bağırsak hastalığı arasında bir bağlantı vardır. Bu nedenle, döküntüler veya kırmızı ve iltihaplı cilt lekeleri gibi semptomları olacağı bildirildi.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden bir kaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan otoimmün bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır.

Bu pullu lekeler cildin herhangi bir yerinde büyüyebilirler ancak çoğunlukla kafa derisinde, dirseklerde, dizlerde ve sırtta görülürler. Sedef hastalığı bulaşıcı değildir, yani kişiden kişiye geçemez. Genetik yatkınlığı bulunan aynı ailenin üyelerinde görülebilmektedir.

Sedef hastalığı genellikle erken yetişkinlikte görülür. Çoğu vakada cildin sadece birkaç bölgesi etkilenir. Ancak daha ağır vakalarda, sedef hastalığı vücudun büyük bir bölümünü kaplayabilir. Kırmızı lekeler zaman içerisinde iyileşebilir ve bireyin hayatı boyunca tekrar geri gelebilir. Sedef hastalığı, kepeklerle seyreden bir hastalıktır. Sedef hastalığı hem çocuklarda hem erişkinlerde görülebilmektedir. Çocuklarda sedef hastalığı, vücutta damlacık şeklinde görülürken, yetişkinlerde ise plak şeklinde ve stabil olarak seyredebiliyor. Sedef hastalığı yalnızca ciltte döküntü hastalığı değildir. Sedef hastalarında tüm vücudu etkileyen ve döküntülere eşlik eden başka şikayetler görülebilir.

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