Bakır fiyatları arz daralmasıyla yükseldi

Bakır vadeli işlemleri Cuma günü pound başına 5.10 doların üzerine çıkarak son on ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda bakır arzı daralırken, yatırımcılar Asya’dan ABD’ye yönlendirilen sevkiyatların artmasını dikkatle izliyor. Önümüzdeki haftalarda ABD’ye 100 bin ila 150 bin metrik ton rafine bakırın ulaşması bekleniyor. Bu gelişme, Çin’de arz sıkıntısına yol açarken, hükümetin tüketimi teşvik etmeye yönelik adımlarıyla ülkedeki talebin artacağı öngörülüyor.

Son veriler, Londra ve Şanghay’daki bakır stoklarının azaldığını gösteriyor. Bu durum, piyasadaki mevcut arz daralmasını daha da derinleştiriyor. Emtia piyasalarında bakır fiyatlarının yükselmesiyle, küresel üreticiler ve yatırımcılar tedarik zincirinde yeni stratejiler belirlemeye çalışıyor.

ABD'NİN OLASI TARİFELERİ ENDİŞE YARATIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın bakır ithalatına yönelik ek tarifeler getirme tehdidi, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. ABD, şu anda bakır ihtiyacının yaklaşık yarısını ithalat yoluyla karşılıyor ve yerli üretim sadece iki büyük eritme tesisine dayanıyor. Bu durum, arz üzerindeki baskıyı artırırken, tarifelerin yürürlüğe girmesi halinde iç piyasadaki fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Küresel sanayi sektörü için kritik öneme sahip olan bakır, özellikle elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve inşaat alanlarında yoğun olarak kullanılıyor. ABD’nin olası tarifeleri hayata geçirmesi durumunda, sanayi üreticileri daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilir.

ÇİN’DE TALEBİN ARTMASI BEKLENİYOR

Çin’de ekonomik toparlanma sürecinde hükümetin tüketimi teşvik eden politikaları devreye alması, bakır talebini artıracak önemli bir etken olarak görülüyor. Çin, dünya bakır tüketiminin en büyük payına sahip ülke olarak, küresel fiyatların belirlenmesinde kilit bir rol oynuyor.

Arz sıkışıklığı ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında, bakır piyasalarında önümüzdeki aylarda dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Analistler, üretim kapasitelerinin sınırlı olması ve lojistik sıkıntıların sürebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Bakır fiyatlarının mevcut seviyelerini koruyup koruyamayacağı, küresel ticaret dinamiklerine ve hükümet politikalarına bağlı olarak şekillenecek.