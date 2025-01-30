Bakır fiyatları füşüşte: Trump’ın tehditleri piyasayı sarstı

Bakır vadeli işlemleri Perşembe günü pound başına 4,25 doların altına gerileyerek önceki seansta kaydedilen kazançların bir kısmını geri verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çipler, ilaçlar, çelik, alüminyum ve bakır üzerindeki vergi tehditlerini artırması, piyasalardaki risk iştahını baskıladı.

Bakır fiyatları son 2 ayın zirvesinde

Trump, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla ithal edilen bu ürünlere ek vergi getirme planlarını duyurdu. Ancak ABD hükümet yetkililerinin, Meksika, Kanada ve Çin’den yapılan ithalata yönelik ilk vergi turunun 1 Şubat’a kadar uygulanıp uygulanmayacağı konusunda çelişkili mesajlar vermesi, piyasalardaki belirsizliği artırdı.

Bakır sektöründe kıtlık uyarısı

Öte yandan, dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin’de ocak ayına ait imalat verileri beklenmedik bir şekilde daralma gösterdi. Çin piyasalarının bir haftalık Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olması, işlem hacimlerinin olağan seviyelerin altında kalmasına yol açıyor. Bu durum, küresel bakır ticaretinde dalgalanmalara neden olurken, yatırımcıların temkinli hareket etmesine sebep oluyor.