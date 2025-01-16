Bakır fiyatları son 2 ayın zirvesinde

Bakır vadeli işlemleri, Perşembe günü kilogram başına 9,59 doları aşarak son iki ayın en yüksek seviyelerinde işlem gördü. ABD'de çekirdek enflasyonun beklenmedik bir şekilde düşmesi, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) bu yıl içinde daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini güçlendirdi. ABD'de faiz oranlarının düşmesi, ekonomik büyümeyi destekleyerek doların zayıflamasına yol açabilir ve emtia talebini artırabilir.

Çin'in ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla güçlü mali ve parasal destek önlemleri alacağına dair umutlar da piyasadaki olumlu havayı güçlendirdi. Çin'in tüketimi artırmayı hedefleyen bu politikalarının, bakır gibi endüstriyel metallerin talebine ivme kazandırması bekleniyor.

Bakır fiyatları haftayı 6%’dan fazla artışla kapattı

ŞİLİ'NİN ÜRETİM TAHMİNLERİ DÜŞÜYOR

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili, önümüzdeki yıllar için üretim tahminlerini düşürdüğünü açıkladı. Şili hükümeti, yeni rezervler bulma ve geliştirme konusundaki zorlukların üretim hedeflerini olumsuz etkilediğini belirtti. Bu gelişme, bakır arzında daralma yaşanabileceği endişelerini artırarak fiyatları destekledi.

Bakır sektöründe kıtlık uyarısı

TİCARET ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni Başkanı Donald Trump'ın, küresel ticareti etkileyebilecek potansiyel tarifeler getirme planları piyasa katılımcıları arasında temkinli bir hava yaratıyor. Bu tür uygulamaların, ticaret akışını bozarak küresel piyasalarda olumsuz bir etki yaratabileceği düşünülüyor.