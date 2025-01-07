Bakır fiyatları yeniden yükselişte

Kaynak: Haber Merkezi
Bakır fiyatları yeniden yükselişte

Bakır fiyatları, Salı günü kilogram başına 9.08 dolar seviyesinin üzerinde tutunarak önceki seanstaki %2'lik artışı korudu. ABD dolarındaki sert geri çekilme ve Çin'in ekonomik büyüme taahhütleri bu yükselişi destekledi.

ABD dolarındaki zayıflama, Trump yönetiminin daha ılımlı bir tarif politikası uygulayacağı söylentileriyle başladı. Ancak, Başkan seçilen Donald Trump’ın bu raporları reddetmesi, piyasalarda temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirdi. Bakır yatırımcıları bu hafta açıklanacak ABD iş gücü piyasası verilerini dikkatle izliyor. Veriler, Federal Rezerv’in para politikası yönünü ve dolayısıyla bakır fiyatlarının gelecekteki hareketlerini belirlemek için kritik önemde.

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ÇİN’İN PROAKTİF POLİTİKALARI

Dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin, ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda “daha proaktif” makroekonomik politikalar uygulama sözü verdi. Ayrıca, faiz oranlarını düşürerek yatırımları ve tüketimi teşvik etmeyi planlıyor. Bu gelişmeler, bakır fiyatlarının güçlenmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Çin’in büyüme odaklı politikaları, emtia piyasalarında iyimser bir hava yarattı.

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BAKIR PİYASASININ GELECEĞİ

Bakır fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların hem ABD hem de Çin piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmesine neden oluyor. ABD iş gücü piyasasından gelen veriler ve Çin’in ekonomik hamleleri, önümüzdeki dönemde bakır fiyatlarını şekillendirecek temel dinamikler olacak.

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