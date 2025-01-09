Bakır fiyatlarındaki artış durdurulamıyor

Bakır vadeli işlemleri, perşembe günü kilogram başına 9,39 doların üzerine çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, bu haftaki ralliyi %5’in üzerine taşırken, eylül sonundan bu yana kaydedilen en iyi haftalık performansı işaret etti.

Bakır fiyatları yeniden yükselişte

ÇİN'İN POLİTİKALARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin’den gelen son enflasyon verileri, deflasyonist baskıların arttığına işaret ederken, Pekin’in ekonomik büyümeyi desteklemek için açıkladığı mali ve parasal teşviklerin devreye alınacağına dair umutlar piyasalarda olumlu etki yarattı. Çin yönetiminin altyapı yatırımları ve ekonomik canlanma için güçlü adımlar atması bekleniyor.

Dünyanın en büyük bakır madeninde grev başladı

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİ

Bakır fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli unsur ise elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerine olan talebin artması. Bakır, bu sektörlerin temel hammaddelerinden biri olarak öne çıkıyor ve 2025 yılına kadar küresel tüketimde kayda değer bir artış bekleniyor. Uzmanlar, enerji dönüşüm projelerinin metal fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

ABD TARİFELERİ BELİRSİZLİK YARATIYOR

Ancak piyasalar, ABD’nin ithalat tarifeleri konusunda yaşanan belirsizliklerden olumsuz etkileniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik tehditlerinin, özellikle Çin ve diğer büyük bakır ihracatçıları için risk oluşturduğu ifade ediliyor. Bu durum, emtia fiyatlarındaki volatiliteyi artırabilir.

2025 YILI PİYASA BEKLENTİLERİ

Analistler, 2025 yılında bakır piyasasının arz-talep dengesine odaklanacağını vurguluyor. Çin’in ekonomik büyüme hedefleri ve ABD ile yaşanabilecek olası ticaret gerilimleri, fiyatların seyrinde belirleyici rol oynayacak. Ayrıca, enerji sektöründeki dönüşüm projeleri ve elektrikli araçlar için yapılan yatırımların da piyasaları desteklemesi bekleniyor.