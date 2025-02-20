Bakırda düşüş trendi son buldu

ABD vadeli bakır fiyatları, Perşembe günü 4,57 dolar seviyesinin üzerine çıkarak üç günlük düşüş trendini sonlandırdı. Bu yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yeni bir ticaret anlaşmasının olası olduğuna dair açıklamaları etkili oldu. Çin, küresel bakır tüketiminde lider konumda bulunuyor ve ticaret anlaşmalarındaki belirsizlikler doğrudan fiyatlara yansıyor.

Trump'ın yeni tarifesi bakır piyasalarını altüst etti

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler de metal fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Avrupa Birliği yetkilileri, Rusya’dan birincil alüminyum ithalatını yasaklayan geniş kapsamlı bir yaptırım paketini kabul etti. Bu karar, küresel metal piyasalarındaki arz dengelerini değiştirerek fiyat hareketliliğini artırıyor.

ABD ve Çin etkisi bakır fiyatlarını dibe çekmeye devam ediyor

Çin’de ise yetkililer, bakır eritme faaliyetlerine kapasite fazlalığı nedeniyle sınırlamalar getirdi. Bu durum, bakır ithalatında artışa ve yerel stok seviyelerinde düşüşe neden olurken, eritme tesisleri kâr marjlarını korumakta zorlanıyor.

ABD’de Federal Reserve yetkilileri, enflasyon konusundaki endişelerini dile getirerek faiz oranlarında daha fazla indirim yapmadan önce ilerleme görmek istediklerini belirtti. Trump’ın tarifelerinin olası etkileri de merkez bankası tarafından yakından izleniyor.