Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı, serbest bırakıldı

Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, içinde hasta olduğu belirtilen ambulansı aracıyla önce sıkıştırıp, yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

Sağlık çalışanı o anları cep telefonuyla görüntüledi.

DHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin çalışması üzerine yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelinin her türlü taşıtı kullanmasının yasaklanmasına karar verildi.