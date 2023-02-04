4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı, serbest bırakıldı

Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı, serbest bırakıldı

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki ambulansı otomobiliyle sıkıştırıp, sağlık çalışanlarına hakaret eden sürücü serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 04:12
Takip Et

Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdıran sürücü serbest bırakıldı

Ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı, serbest bırakıldı
+
Aa
-

Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, içinde hasta olduğu belirtilen ambulansı aracıyla önce sıkıştırıp, yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

Sağlık çalışanı o anları cep telefonuyla görüntüledi.

DHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin çalışması üzerine yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelinin her türlü taşıtı kullanmasının yasaklanmasına karar verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
2
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
4
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
5
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
6
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
7
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Hunter Biden 'bilgisayar olayı'nda dükkan sahibini tehdit etti
﻿Hunter Biden 'bilgisayar olayı'nda dükkan sahibini tehdit etti
﻿Hunter Biden 'bilgisayar olayı'nda dükkan sahibini tehdit etti
﻿Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor
﻿Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor
﻿Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor
﻿Kütahya'da dağda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı
﻿Kütahya'da dağda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı
﻿Kütahya'da dağda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı
﻿THY'den yolculara İstanbul Havalimanı uyarısı: Seferler iptal edilebilir
﻿THY'den yolculara İstanbul Havalimanı uyarısı: Seferler iptal edilebilir
﻿THY'den yolculara İstanbul Havalimanı uyarısı: Seferler iptal edilebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.