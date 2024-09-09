Bakırköy'de beton mikseri elektrikli bisiklet sürücüsünü biçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakırköy'de beton mikseri elektrikli bisiklet sürücüsünü biçti

Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen kazada, bir beton mikserinin çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü Hakan Bıyık (40) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İddialara göre, Hakan Bıyık'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Fatih T. yönetimindeki 34 KUF 194 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Bıyık, beton mikserinin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beton mikseri sürücüsü Fatih T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hakan Bıyık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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