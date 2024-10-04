Bakırköy'de sokak köpeğini istismardan yargılanan sanık Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde tahliye oldu

Haziran ayında Bakırköy’de bir kişinin köpeği ormanlık alana götürdüğünü gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek olayı telefon kameralarıyla kaydetmiş ve şikâyetçi olmuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

“Alice” isimli köpeğin veteriner muayenesinde istismara uğradığı belirlenmişti. Tutuklu yargılanan Paşa T., bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy Adliyesi’ndeki duruşmada “hayvanlara cinsel saldırı” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan şüpheli, suçlamaları kabul etmedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun talimatıyla Bakırköy Belediyesi davaya müdahil olmuştu. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Paşa T., tahliyesini talep etti.

Bakırköy Belediyesi avukatı ve Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman ise sanığın kaçma şüphesi bulunduğunu ve delillerin toplanmadığını belirterek tutukluluğun devamını talep etti.

Taleplerin alınmasının ardından mahkemeye ara veren hakim, sanığın savunmasının usulüne uygun alınmış olması, üzerine atılı suçun alt ve üst sınırı ile tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Adli kontrol şartı da getiren mahkeme, görüntülerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı. Duruşma, 27 Aralık 2024’e ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan hayvan severler adına konuşan Bakırköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü avukat Sinan Derman, “Bakırköy Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun talimatıyla müdahil olmuştuk. Bugün burada alınan karar bir beraat değildir. Yargılama devam ediyor. Bizler hayvan haklarını savunmaya, hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.