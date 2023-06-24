Bakırköy'de bomba paniği! Bir kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla Bakırköy'de bomba patlatacağını söyleyen bir kişi gözaltına alındı.

Bakırköy'de bomba paniği! Bir kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada bir hesaptan Bakırköy'de bomba patlatılacağı yönünde paylaşım yapılması üzerine yürütülen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından Bakırköy'de bomba patlatılacağına yönelik paylaşımla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından, Atatürk'e hakaret içerikli görseller ve çeşitli provokatif paylaşımlarda bulunduğu görülen hesapla ilgili yabancı uyruklu B.N, Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

YURTDIŞINDAKİ ARKADAŞIM PAYLAŞMIŞ DEDİ

Yakalanan B.N, ifadesinde, paylaşımı yapan kişinin yurt dışında yaşayan arkadaşı A.H. olduğu ve kendisinin bu hesapla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Yapılan araştırmada, A.H'nin ülkeye giriş çıkış kaydına rastlanmadı.

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