Bakırköy'de dron ile trafik denetimi yapıldı

İstanbul Bakırköy'de bayram tedbirleri kapsamında dron ile trafik denetimi yapıldı.

Bakırköy'de dron ile trafik denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bayram tedbirleri çerçevesinde Bakırköy Sahil Yolu'nda dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, direksiyon başında telefon ile konuşan ve evrakları eksik olan sürücüler tespit edilerek durduruldu. Uygulama dahilinde sürücü belgesi ve araç belgeleri de kontrol edildi. Denetimde trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan toplam 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

aw922580-02.jpgEmniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan Çetin Çağlar, "Hata benim, emniyet kemeri takmadım. Onun da cezasını çekeceğim. Devletin kestiği parmak kanamaz. Memur arkadaşlar da işini yapıyor" dedi.

aw922580-03.jpgHatalı olduğunu kabul eden sürücü Nadir Ayhan da, "Denetimler sık sık olsun. Kaza olmasını engeller. Ceza kessin tabi herkes kemerini taksın güvenli gitsin" şeklinde konuştu. (İHA)

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