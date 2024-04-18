Bakırköy’de kuyumcuya silahlı saldırı: Saldırganın kaçış anı kamerada

Saldırgan, olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, bugün saat 15.40 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak'ta bulunan Flyinn AVM'deki bir kuyumcuda meydana geldi.

İddiaya göre, bir şahıs, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişilerin oto galerisine ve ardından da kuyumcu dükkanına silahla ateş etti.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, kuyumcu dükkanına 8 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde 12 boş kovan buldu.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsı arama çalışması başlattı. Saldırganın kaçış anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, maskeli bir şahsın koşarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı ve şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.