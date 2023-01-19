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Üst geçide çarpan tır devrildi

Bakırköy Sahil Yolu'nda seyir halindeki bir tır, üst geçide çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yola devrilen tır uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 01:30
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Bakırköyde üst geçide çarpan tır devrildi

Üst geçide çarpan tır devrildi
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Kaza, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Ç. idaresindeki 34 NTU 44 plakalı tırın dorsesi üst geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tır içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför Abdülkadir Ç., tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen tırı kaldırma çalışmaları sırasında yolun Avcılar istikameti trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. (İHA)

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