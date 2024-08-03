Bakırköy'deki kaza E-5'i kapattı. Yaralılar var

Bakırköy'deki kaza E-5'i kapattı

İstanbul Bakırköy'de bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza, saat 11.30 civarında E-5 Karayolu’nun Havalimanı Kavşağı Topkapı yönünde meydana geldi.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

E-5 ana yoldan yan yola geçmeye çalışan otomobilin sürücüsü Necati Albayrak, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bu esnada, aynı yöne ilerlemekte olan bir diğer otomobil, Albayrak'ın aracına arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu her iki araç da hasar aldı.

Kaza sonucunda, sürücü Necati Albayrak ile arkadaki araçta bulunan bir kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Necati Albayrak’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda bir şerit kapatılarak trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.