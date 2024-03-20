Bakkal çakkal deyimi ne anlama geliyor?

Bakkal çakkal deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Herhangi bir sınava girecek öğrencilere matematikteki yaş, yol, işçi, havuz vb. problemlerin aslında çok basit olduğu konusunda ikna etmek için halk arasında kullanılan ikileme olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca esnafı (Bakkal, kasap, manav) küçümsemek için de kullanılır.

BAKKAL ÇAKKAL DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Şu sınavda sorulan soruları bakkal çakkal bile çözer utanın kendinizden."

"Yok muydu oralarda bakkal çakkal bir şey, adresi onlara sorsaydın."