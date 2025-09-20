Baklava taşıyan sürücüye para cezası

Düzce İl Trafik Komisyonu 2020 yılında aldığı kararla İstanbul Caddesi'nin, Düzce Belediyesi hizmet binası ile Düzce Valiliği hizmet binası arasında kalan kısmının motorlu araç trafiğine kapatılması kararı aldı. Caddenin bir bölümü ise bisikletlerin rahat ilerlemesi için bisiklet yoluna dönüştürüldü.

Hem motorlu araç kullanımının artması hem de kazaların meydana gelmeye başlaması ile cadde üzerinde denetimler sıklaştırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışma ile yasak olmasına rağmen caddeye giren motosiklet sürücülerine tabelalar gösterilerek, kurallar anlatıldı. Ardından da ceza kesildi.

Hem kask takmayan hem de motosiklet kullanırken bir elinde baklava tepsisi taşıyan sürücüsü de ceza yazılanlar arasında yerini aldı. Sürücüye 993 lira cezai işlem uygulandı.