Baklava taşıyan sürücüye para cezası

Kaynak: İHA

Düzce İstanbul Caddesi motorlu araç trafiğine kapatıldı. Yasak olmasına rağmen motosikletleriyle caddeye girenler önce uyarıldı ardında da ceza kesildi. Cezalardan motosiklet sürerken bir eliyle baklava tepsisi taşıyan sürücü de ceza aldı.

Düzce İl Trafik Komisyonu 2020 yılında aldığı kararla İstanbul Caddesi'nin, Düzce Belediyesi hizmet binası ile Düzce Valiliği hizmet binası arasında kalan kısmının motorlu araç trafiğine kapatılması kararı aldı. Caddenin bir bölümü ise bisikletlerin rahat ilerlemesi için bisiklet yoluna dönüştürüldü.

aw542044-01.jpg

Hem motorlu araç kullanımının artması hem de kazaların meydana gelmeye başlaması ile cadde üzerinde denetimler sıklaştırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışma ile yasak olmasına rağmen caddeye giren motosiklet sürücülerine tabelalar gösterilerek, kurallar anlatıldı. Ardından da ceza kesildi.

aw542044-02.jpg

Hem kask takmayan hem de motosiklet kullanırken bir elinde baklava tepsisi taşıyan sürücüsü de ceza yazılanlar arasında yerini aldı. Sürücüye 993 lira cezai işlem uygulandı.

aw542044-03.jpg

aw542044-04.jpg

Son Haberler
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Muğla ağaçsız kaldı
Muğla ağaçsız kaldı
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!