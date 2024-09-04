Baklavacı aynen bunu dedi: Bir kilo baklavanın kazancından 2 simit yerim 2 çay içerim

Bir baklava üreticisi, baklava fiyatlarının neden yüksek olduğunu anlatırken, kâr marjının aslında düşünülenden çok daha düşük olduğunu vurguladı.

Üretici, bir kilo baklava satışıyla elde ettiği kârın sadece iki simit ve iki çay almasına yettiğini belirterek, baklava üretimindeki maliyetlerin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Bu açıklama, kaliteli baklava üretiminde kullanılan malzemelerin pahalı olması, zorlu üretim süreci ve yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle fiyatların arttığını gösterdi.

Üretici, ham maddelerden işçiliğe kadar her aşamanın büyük maliyetler gerektirdiğini ve bu nedenle satış fiyatlarının yüksek olmak zorunda kaldığını ifade etti.