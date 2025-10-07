Bal diye yediklerimiz şoke edecek. Bu markaları evinize bile sokmayın

Bal, doğanın mucizevi besinlerinden biri olarak bilinse de, piyasada satılan bazı balların güvenilirliği tartışma konusu. Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesini güncelledi ve Ankara Yenimahalle’den Gökdağ Karayaka ile Saf Naturel Bal, Antalya Döşemealtı’ndan Akar Bal, İstanbul Sancaktepe’den Yılmaz Gıda Cap Petek Erzincan ve Şanlıurfa Viranşehir’den Görsa Grup Köyce firmalarının balları bu listeye eklendi.

Bakanlık, bu ürünlerin içeriği hakkında detay vermese de, uzmanlar glikoz şurubu ve gıda boyası kullanılarak üretilen sahte balların piyasada dolaştığını belirtiyor. Bir bal üreticisi, “Sahte ballar, glikoz şurubuna boya ve petek kırıntıları eklenerek hazırlanıyor. Bu ürünler düşük maliyetle üretilip yüksek fiyatlarla satılıyor. Tüketiciler, ucuz bal alırken sağlığını riske atıyor,” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, gerçek balın kristalleşebileceğini, sahte balların ise sıvı kaldığını ifade ediyor. Ayrıca, gerçek balın kokusu ve tadı çiçek özlerinden gelirken, sahte ballar tatlı bir şurup gibi hissettiriyor. Tüketicilere, bal alırken güvenilir markaları tercih etmeleri, ürünün etiketini ve sertifikalarını kontrol etmeleri öneriliyor.