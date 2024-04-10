Bal kabağı ile bir tarif yapmadıysanız bu çorbayı yaparak işe koyulabilirsiniz. Bu çorba tam bir şifa kaynağı ve çok lezzetli. Pratik yapımı sayesinde bayram sofralarınıza renk katacak bu çorba tarifi hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek. Bal kabağı çorbası nasıl yapılır? Bal kabağı çorbası için gerekli malzemeler neler?

Bal Kabağı çorbası için gerekli malzemeler

6 su bardağı tavuk suyu

3 dilim bal kabağı

Birkaç dal kıyılmış maydanoz

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

Yarım çay kaşığı Taze kekik

3 diş Sarımsak

Yarım su bardağı süt

4 yemek kaşığı ay çiçek yağı

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

İsteğe bağlı kabak çekirdeği içi

Bal Kabağı çorbası hazırlanır?

Dilimlenmiş olan bal kabağını fırın tepsisine alın. Üzerine tuz, karabiber ve yağ serpin ve önceden ısıtılmış fırında yumuşayıncaya kadar pişirin.

Orta boy bir tencereye ay çiçek yağını ısıtın. Fırında pişen bal kabağı püresini, küp doğranmış patatesi, havucu, soğanı, sarımsağı ve tüm baharatları ilave edin. Biraz kavurun. Ardından tavuk suyunu ilave edin. Kaynama noktasına getirin. 30 dakika kısık ateşte pişirin.

Blender ile tüm malzemeyi püre haline getirin. Ardından sütü karıştırın. Yine kısık ateşte 30 dakika pişirin.

Kaselerde sunum yaparken maydanoz ya da kabak çekirdeği içi ile süsleyebilirsiniz.