Bal ve tuz karışımının inanılmaz faydası. Öğrenince bu ikiliyi hayatınızdan çıkaramayacaksınız

Mutfakların ve sabahların vazgeçilmezi balın tuzla karışımını duyan şaşıp kalıyor. B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından zengin olan bal, cildi iyileştiriyor ve güzelleşmesine katkı sağlıyor. Balı saf halde yüze sürmek ve 15 dakikaya yakın bekletmek, yüze kaybettiği ışıltısını geri kazandırıyor.
BAL VE TUZ KARIŞIMINI FAYDALARI
Sinir sistemini yenilemeye yardımcı oluyor,
Sabahları güne başlamak daha kolay,
Virüslere karşı kalkan görevinde,
Virüs ya da bakterilerin vücuttaki etkinliğiini azaltıyor,
Bağışıklık sistemini koruyor,
İdrar yollarını temizliyor,
Depresyonu önlüyor,
Halsizliği gideriyor.
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