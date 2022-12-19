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Bal ve tuz karışımının inanılmaz faydası. Öğrenince bu ikiliyi hayatınızdan çıkaramayacaksınız

Bal ve tuz karışımının faydalarını say say bitmez. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:38
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Bal ve tuz karışımının faydalarını duyan şaşıp kalıyor

Bal ve tuz karışımının inanılmaz faydası. Öğrenince bu ikiliyi hayatınızdan çıkaramayacaksınız
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Mutfakların ve sabahların vazgeçilmezi balın tuzla karışımını duyan şaşıp kalıyor. B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından zengin olan bal, cildi iyileştiriyor ve güzelleşmesine katkı sağlıyor. Balı saf halde yüze sürmek ve 15 dakikaya yakın bekletmek, yüze kaybettiği ışıltısını geri kazandırıyor.

BAL VE TUZ KARIŞIMINI FAYDALARI

Sinir sistemini yenilemeye yardımcı oluyor,

Sabahları güne başlamak daha kolay,

Virüslere karşı kalkan görevinde,

Virüs ya da bakterilerin vücuttaki etkinliğiini azaltıyor,

Bağışıklık sistemini koruyor,

İdrar yollarını temizliyor,

Depresyonu önlüyor,

Halsizliği gideriyor.

 

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