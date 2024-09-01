Bal yiyen kedi şeker komasına girdi! Rizeli esnafın yaptığını siz yapmayın

Kaynak: DHA
Bal yiyen kedi şeker komasına girdi! Rizeli esnafın yaptığını siz yapmayın

Rize Çayeli'nde Büyükköy beldesinde, sahibinin yediği baldan yiyen kedi fenalık geçirdi. Bir süre baygın kalan kedinin sahibinin duman adını verdiği kediyle diyaloğu ise kameraya yansıdı.

Büyükköy'de bir markette kahvaltı yapan esnaf Süleyman Okuyan, yediği baldan duman isimli kedisine de verdi. Baldan yiyen kedi bir süre sonra fenalık geçirerek bayıldı. Sandalyeye oturttuğu kedisini kendine getirmeye çalışan adam o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Kısa süre sonra normale dönen kedinin fenalaştığı anlar sosyal medya yayılırken birçok hayvan severden de tepki geldi. Kedisine bay yediren esnaf bir süre sonra duman adını verdiği kedisinin son haline paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ'

Kedinin sahibi Süleyman Okuyan, sosyal medyada yayılan kedisinin iyi olduğunu söyleyerek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yapıp bal yedi ve ona dokundu. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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