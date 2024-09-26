Balda sahteciliğe geçit yok: Muğla'da taklit ve tağşiş ürün denetimi

Kaynak: AA
Balda sahteciliğe geçit yok: Muğla'da taklit ve tağşiş ürün denetimi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, balda taklit ve tağşişin önüne geçmek için denetimler gerçekleştirdi. Müdür İl Barış Saylak, sağlıklı ve güvenilir gıda zincirini sürdürülebilir kılmak için mücadele ettiklerini belirtti. 2024'te 17 bin 698 işletmede denetim yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla'nın yöresel zenginliği ve markası olan bal konusunda taklit ve tağşişin önüne geçmek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. İl Müdürlüğü ekipleri, bal sağım mevsiminde arıcıları ziyaret etti. Tarım ve Orman Müdürü İl Barış Saylak'ın da katıldığı denetim ve rehberlik ziyaretinde, üretilen balların kalite ve güvenilirliği yerinde kontrol edildi.

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Saylak, tarladan sofraya sağlıklı ve güvenilir gıda zincirini sürdürülebilir kılmak ve özellikle zeytinyağı ve bal gibi Muğla'ya özgü ürünlerde taklit ve tağşişin önüne geçebilmek amacıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadıklarını söyledi.

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Balda taklit ve tağşişin hem arıcıların geçimini zorlaştırdığını hem de kamuoyundaki güvenli gıda algısını derinden sarstığını belirten Saylak, "Vatandaşlarımız satın aldıkları balın gerçek olduğuna güvenmek durumunda. Bu nedenle sadece üretimde değil, tüketici bilinçlendirme konusunda da gayretle çalışıyoruz." dedi.

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Bal ve zeytinyağının dünyada en fazla sahtecilik yapılan ürünler arasında yer aldığını vurgulayan Saylak, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 8 ayında 17 bin 698 işletmede denetim gerçekleştirdi ve 540 numune topladı. Bu kapsamda 41 bal, 32 zeytinyağı ve 114 süt ürünü numunesi ile yapılan denetimler sonucunda 6 işletmeye taklit ve tağşiş nedeniyle cezai işlem uygulandı.

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