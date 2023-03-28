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Baldıra saplanan bıçak can aldı

Bursa'da daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan kavgada baldırına bıçak darbesi alan kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:43
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Baldıra saplanan bıçak can aldı

Baldıra saplanan bıçak can aldı
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İHA'nın haberine göre, olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan İbrahim İpek (34) ve Mehmet G. U (41) iftar sonrası birbirleriyle karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. 

Tartışma kısa sürede büyüyerek küfürlü kavgaya dönüşürken öfkelenen Mehmet G., yanında bulundurduğu bıçak ile İbrahim İpek'i baldırından bıçakladı. İpek kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli Mehmet G., kaçarak bölgeden uzaklaştı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi İpek'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

İpek'in cansız bedeni olay olay yerine inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemelerde şüpheliyi kısa sürede belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öte yandan İbrahim İpek'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

 

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